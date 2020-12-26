شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يدعم كريم فهمى وأمير كرارة ويسرا بعد إصابتهم بكورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم حسن رداد رسالة دعم لعدد من النجوم الذين أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، وكتب للنجم كريم فهمي عبر خاصية ستوري بحسابه فى موقع "انستجرام" :"ألف سلامة عليك يا حبيبي، إن شاء الله هتعدي يا كيكس، كما كتب رسالة للنجم أمير كرارة قائلا:"ألف سلامة على باشا مصر إن شاء الله هتعدي على خير".



امير كرارة



كريم فهمي

كما تمنى الشفاء للنجمة الكبيرة يسرا قائلا :"ألف سلامة يا روح قلبي.. نعمل إيه إنك زي القمر وبتتحسدي.. إن شاء الله هتبقي زي الفل".



يسرا

يذكر أن يسرا قالت لـ"الخليج 365" إنها أصيبت بالفعل بفيروس كورونا، وإنها تخضع للعلاج حاليًا، مضيفة: "مش قادرة أتكلم"، وقالت يسرا موجهة حديثها للجمهور، قائلة: "بشكر كل الناس اللى بتسأل عليا، وكل الدكاترة اللى بيعملولى كل حاجة، وبشكر وزارة الصحة على مجهودها الكبير، وبشكر كل زملائى وأصدقائى داخل مصر وخارجها اللى سألوا عليّا، وبشكر كل الناس، ربنا يخليكم ليا، ومايحرمنيش منكم أبدا".

وكانت يسرا قد بدأت الجلسات المبدئية لمسلسها الجديد، المقرر أن تخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، وتشاركها بطولتها النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز، كما انتهت يسرا على مدار الفترة الماضية من تحضيرات فيلمها الجديد "ليلة العيد" للمخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أحمد عبد الله، وكان من المقرر بدء تصويره الأيام المقبلة.

فيما طالب الفنان أحمد كرارة شقيق النجم أمير كرارة، متابعيه عبر حسابه بموقع "فيس بوك" بالدعاء له بالشفاء العاجل بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد مساء أمس، وكتب فى تدوينه: "دعواتكم والنبي لأمير إن شاء الله يا أمير هتبقي زي الفل وكل حاجه هتبقى تمام".

وكان النجم أمير كرارة قد أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب إجرائه مسحة طبية أخرى، وكتب كرارة، عبر حسابه بموقع إنستجرام: "عملت مسحة تانى النهاردة وطلع عندى كورونا.. وياريت اللى اتعامل معايا يخلى باله.. ادعو لى بالشفا".