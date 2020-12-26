شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يطرح برومو أغنيته الجديدة "رسالة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب أحمد سعد برومو أغنيته الجديدة "رسالة" عبر حسابه بموقع "انستجرام"، ونشر مقطع فيديو مصحوبا بتعليق: "رسالة مني ليكو ياللي كنتو لمة.. رسالة مني ليكو ياللي كنتو شلة.. استنو اغنيتي الجديدة رسالة خلال أيام على قناتي الرسمية على يوتيوب"، وهى من كلمات آدم، وألحان أيمن هلال، وتوزيع ميدو مزيكا".

وكان أحمد سعد قد أكد خلال ندوة ”الخليج 365” الأسبوع الماضى أنه يحضر لأكثر من أغنية جديدة لطرحها "سينجل" خلال الفترة المقبلة، وقال:"خلال 10 سنوات ماضية طرحت ألبومين فقط، وبآخر عامين قدمت أغانى أكثر مما قدمت في الألبومين، وعندى الفترة الجاية دويتوهات لن أستطيع الإعلان عنها في الوقت الحالي، لأنها ستكون مفاجأة، إضافة إلى الأغانى السينجل والتي ستكون في خطة الشتاء، إلى أن ندخل الصيف لأن لدى ألبوم أطرح منه أغنية أغنية بداية من الصيف المقبل.

كما كشف عن السبب وراء غنائه أغنية مهرجانات مع حسن شاكوش بعنوان "100حساب" حيث أوضح أنه وجد ظاهرة منتشرة على الساحة الغنائية وهى أغانى المهرجانات، وهذه الظاهرة ناجحة نجاحا غير عادى لافتاً: "لقيت ابنى يقول كلام لا يصح أحد في عمره يقوله، كلام وحش جدا، فسألته أنت بتقول الكلام دا ليه وهل انت عارف معناه، قالى مش عارف، انا بسمعه في المهرجانات، وأنا في الوقت دا كنت مع قرار أستاذ هانى شاكر ضد أغانى المهرجانات، بس حاسس ان المزيكا حلوة ممكن نظبط فيها الكلام ونحط كلمات حلوة عليها".

وآخر أعمال أحمد سعد الغنائية هى أغنية "يا بخته" مع النجم هانى شاكر والتي تم طرحها على موقع يوتيوب، وهى كلمات أحمد ابراهيم، الحان أحمد سعد، توزيع محمود صبرى، مهندس صوت أحمد جودة".