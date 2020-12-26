شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق أمير كرارة يطالب الجمهور بالدعاء له: "هتبقى زى الفل وكل حاجة هتكون تمام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الفنان أحمد كرارة شقيق النجم أمير كرارة، متابعيه عبر حسابه بموقع "فيس بوك" بالدعاء له بالشفاء العاجل بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد مساء أمس، وكتب فى تدوينه: "دعواتكم والنبي لأمير إن شاء الله يا أمير هتبقي زي الفل وكل حاجه هتبقى تمام".



احمد كرارة

وكان النجم أمير كرارة قد أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب إجرائه مسحة طبية أخرى، وكتب كرارة، عبر حسابه بموقع إنستجرام: "عملت مسحة تانى النهاردة وطلع عندى كورونا.. وياريت اللى اتعامل معايا يخلى باله.. ادعو لى بالشفا".

يأتي ذلك بعد رد النجم أمير كرارة على الشائعات التى سبقت ثبوت إصابته بكورونا، حيث نشر صورة من تحليل المسحة الأولى التى أجراها، وعلق عليها قائلا: "بطلوا هرى وخليكوا محترمين لو جالى كورونا هقولكوا والله".

كما سبق ونفى أحمد خيرى – مدير أعمال النجم أمير كرارة – ما تردد حول إصابة كرارة بفيروس كورونا، وذلك قبل إجراء المسحة الثانية، موضحاً لـ"الخليج 365" أن السبب وراء إلغاء تصوير حلقة برنامج "سهرانين" هو شعور كرارة بالإجهاد الشديد بعد 23 ساعة تصوير متواصل في مسلسله "نسر الأغراب"، مشيرا إلى أن كرارة أجرى مسحة وجاءت نتيجتها سلبية.

يذكر أن أمير كرارة أجل تصوير حلقة جديدة من برنامجه "سهرانين" فى موسمه الجديد بعد ما شعر بالإجهاد الشديد بسبب التصوير المتواصل، وكذلك قلة عدد ساعات النوم لذلك طلب إلغاء تصوير حلقة البرنامج وتأجيلها.

مسلسل "نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.