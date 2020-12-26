مايا دياب عن لقاح كورونا: لسنا حقل تجارب

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 ديسمبر 2020 02:02 مساءً - منذ 49 دقيقة

بعد الحديث عن البدء بأخذ اللقاح ضد فيروس كورونا في العالم، علّقت الفنانة اللبنانية مايا دياب حول الموضوع.

وقالت عبر “تويتر”: “ما تتسرّعوا وتريّثوا، اللقاح ليس بمعجزة، ارجعوا بالتاريخ الى الوراء وشوفوا كم استغرق من الوقت اسرع لقاح وُجد لمرض؟؟ مش اقل من 4 لـ6 سنوات وحتى الساعة معظم اللقاحات تخضع لتعديلات بتركيبتها، لسنا حقل تجارب”.

وأضافت” |اللقاح بدائي جداً وعلينا تنوير عقول الناس، لا تضعوا الموت والسم في اجسادكم”.

يذكر أن دياب أطلقت أغنية منفردة جديدة باللهجة المصرية بعنوان “دوب” وهي رومانسية بإمتياز تتعاون بها مع الملحن المصري “مدين” ومن كلمات أمير طعيمة وتوزيع هادي شرارة.

اختارت مايا ان تهدي الاغنية لمحبيها في فترة الأعياد وتزامنا مع حفلها الموسيقي الأول من نوعه بالتعاون مع تطبيقيّ ميوز وأنغامي.

وقد أطلت مايا مساء الأربعاء بحفل صوّر خصيصاً بمناسبة الأعياد ورأس السنة بث عبر تطبيق “ميوز” قدمت فيه وسط اجواء ساحرة باقة من أجمل وأشهر أغانيها، بالإضافة إلى الأغنية الجديدة واستطاع معجبو مايا أن يجعلونها بالمرتبة الثانية بين الهاشتاغ الأكثر تداولاً على موقع تويتر.