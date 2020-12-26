بالفيديو – في أول ظهور بعد مرضة.. هذا ما قاله محمد منير

متابعة بتجـــــــــرد: بعد فترة من الغياب بسبب حالته الصحية، حرص النجم محمد منير على طمأنة جمهوره من خلال مقطع فيديو قصير تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الكينع في المقطع بصحة جيدة وتغيرت ملامحها بعد اكتسابه لبعض الوزن الزائد، وعلق: “‏استنوا الألبوم الجديد ‎باب الجمال. قريباً جداً”.

وقال منير في المقطع عبارة واحدة فقط وهي “وحشتوني.. وحشتوني”، لكنها كانت كافية لتشعل السوشيال ميديا.

يذكر أن ألبوم النجم المصري سيضم 5 أغاني فقط، وهي: “فينك يا حبيبي” من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، و”أنا رايق” كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و”زوق” كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و”مسألة السن” من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.