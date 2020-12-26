عمرو دياب يطرح ألبوم "يا أنا يا لأ".. 12 أغنية بطعم مختلف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرح النجم المصري عمرو دياب، مساء الجمعة، ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" بالتزامن مع احتفالات الكريسماس ورأس السنة.

ويحتوي الألبوم على 12 أغنية متنوعة ومختلفة في الشكل واللحن عن أعمال الهضبة السابقة.

ويتكون الألبوم من أغنية "يا أنا يا لأ" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي "محسود" كلمات الشاعر تركي آل شيخ، وأغنية "شكرا" من تأليف تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.







كما يحتوي على أغنية "عايز أعمل زيك" كلمات تامر حسين وألحان إسلام زكي، وتوزيع رامي سمير ، و"طبل" من تأليف أيمن بهجت قمر، وتوزيع توما وألحان عزيز الشافعي.

الألبوم يضم أيضا أغنية "بتهزر" تأليف بهاء الدين محمد، ألحان شريف الغندور، توزيع رامي سمير، و"فاكرني يا حب" كلمات صابر كمال، وألحان وليد سعد، بالإضافة إلى أغنية "الجو جميل" تأليف محمد القاياتي، وألحان محمد يحيى، و "محسود" كلمات الشاعر تركي آل شيخ وألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي.

كما يضم الألبوم أيضا أغنيات "من العشم" والتي وضع لحنها تامر عاشور، وكتب كلماتها تركي آل شيخ، و"يا دلعوا" ألحان سهم وتوزيع عادل حقي و"وأنا معاك" ألحان خالد عز وتأليف خالد تاج الدين.

وضع مكساج وديجيتال ماستر الألبوم المهندس أمير محروس، وتسجيل صوت أندرو داوود وشيرى شكرى.

يذكر أن عددا كبيرا من نجوم الغناء تفاعلوا مؤخرا مع أغنية "محسود على عودك يا جميل"، وشاركوا في تحدي الهضبة عمرو دياب، وهو ما جعلها تتصدر تريند تويتر في مصر والوطن العربي الأيام الماضية من بينهم وائل جسار، وأحمد فهمي، ورامي جمال.



