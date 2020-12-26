أمير كرارة يعلن إصابته بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الفنان المصري أمير كرارة، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب إجراء مسحة للمرة الثانية، مساء الجمعة.

وقال "كرارة"، عبر حسابه على موقع فيسبوك: "عملت مسحة تاني النهاردة وطلع عندي كورونا يا ريت اللي اتعامل معايا يخلي بالو وادعولي بالشفاء".





يذكر أن أمير كرارة أجل تصوير حلقة جديدة من برنامجه "سهرانين" في موسمه الجديد بعد ما شعر بالإجهاد الشديد بسبب التصوير المتواصل، وكذلك قلة عدد ساعات النوم، لذلك طلب إلغاء تصوير حلقة البرنامج وتأجيلها.

وينافس كرارة في رمضان 2021 بمسلسل "نسل الأغراب" الذي يعد من أضخم إنتاجات الدراما التلفزيونية، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا، ومي عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، ونجلاء بدر، وإدوارد، وأحمد مالك، وأحمد داش، وأحمد فهيم وإنجي المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.

المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداثه في مجتمع صعيد مصر.