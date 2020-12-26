فيديو.. يسرا: تمنيت الزواج من براد بيت وشادية ضربتني لهذا السبب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الفنانة المصرية يسرا إنها كانت تتمنى الزواج من الممثل العالمي براد بيت.

وأضافت خلال لقائها المسجل قبل إصابتها بفيروس كورونا، في فقرة "كارو" ببرنامج "أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس" المذاع على قناة "ON" المصرية: "كان نفسي أتجوز براد بيت ولو تقدم لي مكنتش هارفضه، بس أنا منكرش إن أحسن حاجة حصلتلي هي زواجي من خالد سليم، لأني بحبه جامد أوي".

وكشفت يسرا عن مواقف جمعتها بالنجوم الكبار خلال حديثها قائلة: "أنا أعرف فاتن حمامة وكنت لما بحتاج نصيحة بكلمها وعمرها ما بخلت عليا، وكنت لما باخد رأيها عمرها ما تقول الحل، ولكنها بتفتح سكة لحل المشكلة بطريقتها".





وتابعت يسرا: "رشدي أباظة كان شيك وذوق ومفيش حد زيه في معاملته لأي ست، أما عمر الشريف فكان حدوتة مش هاتتكرر، وكان كاتم أسراري، وأحمد رمزي كان دمه خفيف جدا وجدع".

وتحدثت النجمة المصرية عن كواليس عملها مع النجمة الراحلة شادية قائلة: "عملت مع الفنانة الكبيرة شادية في فيلم (لا تسألني من أنا) وضربتني بالقلم في مشهد، وكانت إيديها صغيرة لكن القلم كان قوي جدا، ونسيت الحوار بسبب قوة الضربة".

وأضافت أن فيلم "ليلة شتاء دافئة" مع الفنان عادل إمام من أول الأعمال الفنية التي قدمتها وحققت نجاحا كبيرا، مؤكدة أنها نجحت في عالم الفن والتمثيل من خلال التعاون مع عادل إمام.

وأشارت يسرا في المقابلة التلفزيونية إلى أن اسمها الحقيقي سيفين محمد ويعني الوردة التي لا تموت.

كانت النجمة يسرا أكدت أنها أصيبت بالفعل بفيروس كورونا، مساء الخميس، وقالت إنها تخضع للعلاج حاليًا، ولا تستطيع الكلام.

ووجهت حديثها للجمهور، قائلة: "بشكر كل الناس اللي بتسأل عليا، وكل الدكاترة اللي بيعملولي كل حاجة، وبشكر وزارة الصحة على مجهودها الكبير، وبشكر كل زملائي وأصدقائي داخل مصر وخارجها اللي سألوا عليّا، وبشكر كل الناس، ربنا يخليكم ليا، ومايحرمنيش منكم أبدا".