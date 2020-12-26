المطرب "أبو" يعلن إصابته بكورونا ويكشف مصير حفلة الكريسماس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المطرب المصري "أبو" إصابته بفيروس كورونا المستجد، عبر خاصية "ستوري" بحسابه الرسمي بموقع "أنستقرام".

وبعد الإصابة، أجّل "أبو" حفلة الكريسماس الغنائية قائلاً: "إلى جمهوري العزيز أعتذر عن عدم قدرتي على إحياء حفلة الليلة نظرًا لظروف مرضي بعدوى كورونا، وسوف نتواصل على ميعاد الحفلة القادمة إن شاء الله، كل سنة وأنتم واللي بتحبوهم في صحة وسعادة".

بدأت شهرة "أبو" بعد أغنية "3 دقات" التي جمعته بالنجمة يسرا، وكشف في أحد لقاءاته التليفزيونية أن أسمه الحقيقي "محمد أبو العينين" وأن الفنان هشام ماجد هو الذى أطلق عليه أسم "أبو" منذ الطفولة.





ويشارك المطرب "أبو" خلال أحداث فيلم "وقفة رجالة" للنجم ماجد الكدوانى، كضيف شرف ويغنى خلال أحداث الفيلم.

الفيلم كان يحمل اسم "عواجيز الفرح" قبل أن يتم تغييره إلى "وقفة رجالة" وتدور أحداثه حول 4 أصدقاء يلتقون بعد سنوات طويلة لمساعدة أحدهم في الخروج من ورطة صعبة، وهو من تأليف هيثم دبّور، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج سينرجي وأحمد الجنايني.

يضم الفيلم مجموعة من نجوم التمثيل منهم، سيد رجب وبيومي فؤاد وشريف دسوقي، وأمينة خليل، وإيمان السيد، ومن المقرر عرضه قريبا في السينمات.



