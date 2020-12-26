فيديو.. تامر حسني يتصدر مواقع التواصل بـ"طمّعتيني وقد الفراق"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدر المطرب المصري تامر حسني مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحه أغنيتين جديدتين هما "قد الفراق" و"طمّعتيني" مساء الجمعة.

أغنية "قد الفراق" من كلمات تامر حسين، وتوزيع إسلام زكي.







أما أغنية "طمّعتيني" فكلمات وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقي هاني ربيع.

والأغنيتان ضمن ألبوم "خليك فولاذي"، ويتزامن طرحهما مع احتفالات الكريسماس ورأس السنة.

يذكر أن تامر حسني طرح 6 أغنيات من ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، منها "كرهتني في الحب، مبطلناش إحساس، قولني كلام، نفس النهاية" وغيرها، ولاقت هذه الأغنيات قبولا ونجاحًا كبيرًا بين جمهوره وقت طرحها.





وفي سياق اَخر، انتهى تامر حسني من تصوير فيلمه الجديد "مش أنا" الذي يشاركه فيه البطولة حلا شيحة، ماجد الكدواني، حجاج عبدالعظيم، سوسن بدر، محمد عبد الرحمن، والعمل من إخراج سارة توفيق وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني.

وتدور أحداث الفيلم حول حالة نفسية تصيب "حسن"، الذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، ويحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته.