شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة "أبو" بفيروس كورونا.. والمطرب يؤجل حفلاته الغنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المطرب "أبو" إصابته بفيروس كورونا، عبر خاصية "ستوري" بحسابه الرسمي بموقع إنستجرام، حيث اضطر لتأجيل إحدى حفلاته، قائلاً: "إلى جمهوري العزيز اعتذر عن عدم قدرتي على إحياء حفلة الليلة نظرًا لظروف مرضي بعدوى كورونا، وسوف نتواصل على ميعاد الحفلة القادمة إن شاء الله.. كل سنة وأنتم واللي بتحبوهم في صحة وسعادة".



ابو

من ناحية أخرى يظهر المطرب أبو خلال أحداث فيلم "وقفة رجالة" للنجم ماجد الكدوانى والفنان سيد رجب والفنان شريف دسوقى كضيف شرف ويغنى خلال حفل خطوبة أمينة خليل، وصور أبو مشاهده في الديكور الخاص بالعمل.

الفيلم كان يحمل اسم "عواجيز الفرح" قبل أن يتم تغييره إلى وقفة رجالة، وتدور أحداثه حول 4 أصدقاء يلتقون بعد سنوات طويلة لمساعدة أحدهم في الخروج من ورطة صعبة، وهو من تأليف هيثم دبّور، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج سينرجي وأحمد الجنايني.

ويجمع الفيلم بين ماجد الكداونى وسيد رجب وبيومى فؤاد وشريف دسوقى، وتشاركهم في بطولة العمل الفنانة أمينة خليل، والفنانة إيمان السيد، ومقرر عرضه قريباً في السينمات.

يذكر أن أبو كشف أنه ملحن ومغنى أغنية "3 دقايق" فى أحد لقاءاته وأن اسمه الحقيقى وهو "محمد أبوالعينين"، وأن الفنان هشام ماجد هو مطلق عليه اسم "أبو" في أيام الطفولة، مشيراً إلى أنه يفصل الأغاني الفردية عن الألبوم، لانتشارها وتداولها بين الجماهير بشكل أكبر.