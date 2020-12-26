شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل تصوير برنامج "سهرانين" بعد إصابة أمير كرارة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما أعلن النجم أمير كرارة إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب إجرائه مسحة جديدة وكتب كرارة، عبر حسابه بموقع إنستجرام: "عملت مسحة تانى النهاردة وطلع عندى كورونا.. وياريت اللى اتعامل معايا يخلى باله.. ادعو لى بالشفا". إصابة امير كرارة بفيروس كورونا إصابة امير كرارة بفيروس كورونا ويبدو أن برنامج "سهرانين" سيتم تأجيل تصوير حلقاته القادمة لحين شفاء أمير كرارة كما أجل صناع مسلسله "نسل الأغراب" تصوير مشاهد كرارة ويستكمل المخرج تصوير باقي المشاهد مع ممثلين آخرين لحين تعافي كرارة وعودته سالمًا.

امير كرارة مسلسل "نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.

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