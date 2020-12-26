شكرا لقرائتكم خبر عن إريانا جراندى تحتفل بالكريسماس مع خطيبها وأفراد أسرتها.. شوف الصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية أريانا جراندى أن تنقل للعالم أجواءها الاحتفالية بالكريسماس التى تمت فى إطار عائلى مميز، فقد نشرت أريانا جراند البالغة من العمر (27 عام) على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" التي تضم ما يقرب من 212 مليون متابع عدة صور جمعت المقربين لجراندى .

وظهر بالصور دالتون جوميز خطيب إريانا جراندى، والذى أحدثت خطبتهما مؤخرا ضجة تصدر من خلالها الثنائى عدد هائل من المواقع الفنية الشهيرة وأظهرت أيضا صور احتفالها بعيد الميلاد والدتها جوان والأخ غير الشقيق فرانكى جراند البالغ من العمر (37 عاما) وأفضل صديق لها دوج ميدلبروك .

وقد حصدت صور احتفال إريانا جراندى بالكريسماس أكثر من 3.2 مليون LIKES خلال ساعتين فقط من نشر الصور .

يذكر أن إريانا جراندى أعلنت منذ عدة أيام خبر خطوبتها على وكيل العقارات دالتون جوميز، وكشفت إريانا جراند من خلال " إنستجرام " عن عدد من الصور التى جمعتها بدالتون جوميز من بينهم صور لخاتم من الماس واللؤلؤ، وعلقت جراند على الصور فكتبت: "إلى الأبد".

وكانت إريانا جراندى قد ألمحت إلى علاقتها مع دالتون جوميز خلال العام الماضى، وظهر الثنائى ليعلنا علاقتهما للعالم من خلال كليب "Stuck With U" الذى قدمته مع النجم العالمى جاستين بيبر، وهو الكليب الذى تم تصويره خلال فترة الحجر الصحى.



خلال احتفال اريانا جراند بالكريسماس (3)