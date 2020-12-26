سيمون توجه رسالة للجمهور: "علمتنا الحياة أن نتفائل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة سيمون، على توجيه رسالة ونصيحة للجمهور، عبر حسابها على تويتر.

وكتبت سيمون، قائلة: "‏علّمتني الحياة، أنّ حياة يقودها عقلك أفضل بكثير من حياة يقودها كلام النّاس.. علّمتنا الحياة أن نتفائل؛ فمهما طالت رحلتكم على متن قطار الأحزان، إلا أنّه سيقف ذات يوم في محطة السّعادة".

كان آخر أعمال سيمون مشاركتها في مسلسل "قيد عائلي"، من بطولة عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبدالله، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا فؤاد، ميرهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.