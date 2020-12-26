محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
استعاد الفنان أكرم حسني ذكريات أول يوم تصوير مسلسل "ريح المدام"، الذي عُرض قبل 4 سنوات.
ونشر صورة تجمعه بفريق العمل، عبر حسابه على موقع "انستجرام"، وبينهم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، معلقا "الله يرحمك يا رجاء وحشتينا.. فات ٤ سنين على أول يوم تصوير مسلسل ريج المدام.. مش بنسى اليوم ده وخاصة إن أول يوم تصوير كان بادئ بمشاهدي أنا ورجاء مع بعض".
وتابع "قد إيه كانت روحها حلوة ودمها خفيف بشكل مش طبيعي، لدرجة إنها كانت تقترح افيهات وتقول قولوها إنتوا.. ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته".
"ريح المدام" عُرض في شهر رمضان، بطولة أحمد فهمي ومي عمر.
كانت هذه تفاصيل خبر أكرم حسني متذكرا رجاء الجداوي: كانت روحها حلوة ودمها خفيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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