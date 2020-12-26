أكرم حسني متذكرا رجاء الجداوي: كانت روحها حلوة ودمها خفيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استعاد الفنان أكرم حسني ذكريات أول يوم تصوير مسلسل "ريح المدام"، الذي عُرض قبل 4 سنوات.

ونشر صورة تجمعه بفريق العمل، عبر حسابه على موقع "انستجرام"، وبينهم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، معلقا "الله يرحمك يا رجاء وحشتينا.. فات ٤ سنين على أول يوم تصوير مسلسل ريج المدام.. مش بنسى اليوم ده وخاصة إن أول يوم تصوير كان بادئ بمشاهدي أنا ورجاء مع بعض".

وتابع "قد إيه كانت روحها حلوة ودمها خفيف بشكل مش طبيعي، لدرجة إنها كانت تقترح افيهات وتقول قولوها إنتوا.. ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته".

"ريح المدام" عُرض في شهر رمضان، بطولة أحمد فهمي ومي عمر.