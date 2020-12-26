"مستنياه".. لطيفة تهنئ نجوى كرم على "معذور قلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر : حرصت الفنانة لطيفة، على تهنئة صديقتها الفنانة نجوى كرم على أغنيتها الجديدة "معذور قلبي". وكتبت لطيفة، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "ألف مبروك يا روحي.. أنا مستنياه، وبإذن الله نجاح كاسح". وكانت نجوى كرم، كشفت الموعد الجديد لطرح كليبها "معذور قلبي"، عبر حسابها على موقع "تويتر": "‏جمهوري الحبيب.. الكليب بالنسخة النهائية، رح تشوفوه خلال ٤٨ ساعة بمباركة شركتي روتانا، بحبكم". يذكر أنه، كان من المقرر أن تطرح نجوى، الأغنية يوم الجمعة ٢٥ ديسمبر، حسبما قالت في وقت سابق عبر حسابها على "إنستجرام": "كليب معذور قلبي سيظهر للنور نهار الجمعة 25 ديسمبر الساعة 7 بتوقيت بيروت، 8 بتوقيت السعودية".

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