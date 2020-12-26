حسام داغر يحتفل بعيد ميلاد أحمد حاتم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
حرص الفنان حسام داغر، على تهنئة صديقه الفنان أحمد حاتم، والاحتفال بعيد ميلاده على طريقته الخاصة.
ونشر داغر، صورا لهذه المناسبة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : "كل سنة وأنت طيب يا حاتم".
يذكر أن، الفنان أحمد حاتم، يحتفل بعيد ميلاده الـ ٣٣ هذا العام، إذ أنه من مواليد ٢٥ ديسمبر ١٩٨٧.
وكان الفنان أحمد حاتم، قد تعاقد مؤخرا على فيلم سينمائي جديد يحمل اسم "عاشق" ، إنتاج أحمد السبكي وإخراج عمرو صلاح وتأليف محمود زهران.
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