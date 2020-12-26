فيديو.. قد الفراق للنجم تامر حسني تتجاوز الـ 2 مليون مشاهدة على يوتيوب

تجاوزت أحدث أغاني المطرب تامر حسني التي تحمل اسم "قد الفراق"، ضمن أغنيات ألبوم "خليك فولاذى"، حاجز الـ 2 مليون مشاهدة، وذلك على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" بعد طرحها بـ 14 ساعة.

ويشار إلى أن "قد الفراق" وهي من ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺗﺎﻣﺮ

ﺣﺴﻴﻦ، أﻟﺤﺎﻥ وتوزيع وميكس ﺇﺳﻼﻡ زكى، تسجيل ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺷﻮقى، ﺟﻴﺘﺎﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ، ﺑﺎﺹ ﺟﻴﺘﺎﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺟﺐ، فوﺍﺻﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺇﺳﻼﻡ زكى.

وكان تألق النجم تامر حسني بعدة استعراضات عالمية، أثناء تقديمه

لحفل افتتاح مهرجان دبى للتسوق، الأسبوع الماضي، والذى أقيم فى مدينة دبي، وحضر الحفل عدد كبير من الجاليات العربية والمصريين وجمهور تامر حسني.

ويذكر ان طرح المطرب تامر حسني ضمن ألبوم "خليك فولازي" كل منالأغاني التالية "إختراع، نفس النهاية، بألف سلامة، كرهتني في الحب، قولني كلام، فجاة افتراقنا، مبطلناش احساس، قد الفراق، طمنتيني".