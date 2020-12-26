(تعرف على) كلمات أغنية فاكرني ياحب للهضبة عمرو دياب

طرح الهضبة عمرو دياب أغنية "فاكرني ياحب"، ضمن ألبومه الجديد "يا أنا يالاء"، مساء أمس، الجمعة، وذلك عبر إحدى التطبيقات الموسيقية الشهيرة، وهي كلمات صابر كمال، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد عادل.

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ويشار إلى أن طرح الهضبة برومو "فاكرني ياحب" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وتجاوزت مشاهدتها الـ 266 ألف

خلال 12 ساعة من طرحها.

وتقول كلمات الأغنية: -

أهو ده اللي كنت خايف منه وعمر الخوف ما يرد قدر

عفريت الحب عليا حضر وده قلبته سم وياما غدر

تاجر غشيم وتجارته قمار يا بتكسب دوبل يا أما تروح هدر

فاكرني ياحب؟

أنا زبونك السقع المضمون

كان قلبي هنا عندك مرهون

وادتني للصنف المجنون

أبو العقد والذي منه

فاكرني ياحب؟

أيوة اللي غفلته عليك نور

ورجعتلك بعدها مقهور

وخدت غيره وبعد شهور

طلع اللي بعده أسخم منه

أكرمني يا حب المرة دي

ما تشدش من رف الماضي

متحطليش فوق جرحي حجر

بتخمّ يا حب؟

أولها كله بيبقي تمام

بس العيوب بتبان قدام

فجأة كده بتحصل أفلام

دي عيوب صناعة مش استخدام

بتخمّ يا حب؟

علي العموم غلطة وتداوة

ده جر خير مش جر عداوة

أنا عايز أحب أغطس وقب

وأطلع بقي بحاجة نقاوة

أكرمني يا حب وحياة أبوك

وهجيب صحابي ينفعوك

وفوق وخلي عندك نظر

عفريت الحب عليا حضر وده قلبته سم وياما غدر

تاجر غشيم وتجارته قمار يا بتكسب دوبل يا إما تروح هدر