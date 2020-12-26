سعد المجرد يؤجل إطلاق أغنيته الجديدة

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 ديسمبر 2020 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

قرر الفنان الجزائري سعد المجرد تأجيل إطلاق أغنيته الجديدة التي كان من المقرر عرضها اليوم الجمعة بمناسبة عيد الميلاد بسبب وفاة أحد المقربين منه.

أعلن الفنان المغربي سعد المجرد تأجيل طرح أغنيته الجديدة “الوجه التاني” التي شوق الجمهور لها والتي كان من المقرر طرحها اليوم الجمعة بالتزامن مع عيد الميلاد ويتعاون فيها مع الفنان المغربي زهير بهاوي.

وقد اتخذ هذا القار بسبب وفاة والد أحد أصدقائه المقربين، وكتب سعد على صفحته: “اللهم أرحم والد صديقي وأخي عصام واجعله من أهل الجنة، سيتم تأجيل موعد طرح العمل الجديد”.

يشار إلى أن آخر أعمال المجرد أغنية “عدى الكلام” التي كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها عزيز الشافعى، وقام بالتوزيع الموسيقي توما، والتي حققت نجاحاً كبيراً بتخطيها الـ109 مليون مشاهدة على “يوتيوب”.

يذكر أنه أعلن المجرد سابقاً اعتماد مجانية اللقاح ضد فيروس كورونا لكل الشعب المغربي.

وكتب سعد على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: “بأمر من صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله سيتم اعتماد مجانية اللقاح ضد كورونا لجميع المغاربة ، الله يبارك فعمر سيدي”.

وكان شارك سعد المجرد مؤخرا صورة في صفحته الخاصة، وفي تفاصيلها، إحتفل سعد بتخطي أغنيته “عدى الكلام” حاجز الـ 100 مليون مشاهدة عبر “يوتيوب”، بعد أشهر من طرحها، وعلق على اللقطة من الكليب :”تخطينا الـ 100 مليون، شكراً لمعجبيني، ومهما قلت أنني أحبكم، فإنني أحبكم أكثر بكثير”.