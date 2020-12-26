55 مبادرة أطلقتها دار زايد للثقافة الإسلامية 2020

السبت 26 ديسمبر 2020

أطلقت دار زايد للثقافة الإسلامية في منطقة العين، في العام الجاري، 55 مبادرة، تراوحت بين أنشطة وبرامج تطويرية شاملة لتطوير وتجديد المنظومة التعليمية التي تقوم بها الدار، بهدف تحسين الأداء وتفعيل دورها في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وتأكيداً على استمرارية العمل في ظل الظروف الراهنة وإيجاد الحلول البديلة للتواصل مع طلبة الدار من المهتدين الجدد والمهتمين بالثقافة الإسلامية والعمل على تحقيق رؤية الدار في أن تكون مؤسسة رائدة في التعريف بجوهر الثقافة الإسلامية واستيعاب المهتدين الجدد، وفقا للبيان.



وقالت الدكتورة نضال محمد الطنيجي، المدير العام للدار، لـ «البيان»: «حرص طاقم الدار على بذل جهود كبيرة ومميزة لتوعية المجتمع في نشر الوعي وتطبيق الإجراءات الصحية اللازمة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد بعدة قنوات وبلغات مختلفة، تأكيداً على أن الالتزام بقوانين حماية الوطن مسؤولية مجتمعية، حيث أطلقت الدار أربع صفحات بأربع لغات عالمية، حيث إن جميع مبادرات وبرامج الدار الافتراضية عن بُعد انطلقت تماشياً مع الأوضاع الراهنة التي تمر بها الدولة ونجاح تجربة العمل والتعليم عن بعد».

وأضافت: «نظمنا منتدى التسامح الافتراضي الرابع بعنوان «الإمارات وطن التسامح» تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين المختصين في مجالات التسامح والتعايش والسلام من داخل الدولة وخارجها بهدف تعميق قيم التسامح والتعايش والانفتاح لدى مختلف شرائح المجتمع وتأصيل التعايش والتسامح عند الشباب، إضافة إلى تنظيمنا لملتقى الأخصائيين الاجتماعيين الرابع تحت شعار «دور الأخصائي الاجتماعي خلال جائحة كوفيد 19» بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع وبمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين المختصين بهذا المجال، وتمثلت أهداف الملتقى إلى تسليط الضوء على دور الخدمة الاجتماعية من خلال الأخصائيين الاجتماعيين في بناء تدخلات مهنية في الجهات والمؤسسات المجتمعية المختلفة من أجل مواجهة الجائحة، ومشاركة الخبرات والوقوف عند أهم التحديات التي يواجهها الأخصائيون الاجتماعيون في مواجهة الجائحة، إلى جانب استخلاص الدروس المستفادة والخبرات العملية التي تسهم في استمرار التدخلات الابداعية وتطويرها بشكل مشترك من أجل ضمان حماية وسلامة المجتمع».

وتابعت: أطلقنا أيضاً حملة شكراً أسرتي بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع، ومؤسسة التنمية الأسرية، ووزارة التربية والتعليم، وعدد من المؤسسات والمنصات الإعلامية.

أشارت الدكتورة نضال محمد الطنيجي إلى مبادرة «مجلس الدار الافتراضي» وهي عبارة عن سلسلة محاضرات مجتمعية يتم بثها على صفحة الانستغرام الخاصة بها خلال شهر رمضان الماضي، وهدفت إلى رفع الوعي في المجالات الاجتماعية والمهارات الحياتية لدى أفراد المجتمع، وتعزيز التواصل بينهم عبر المشاركة المباشرة مع مكونات المجتمع المحلي، ما يساعد على ترسيخ منصة ثقافية .