“أبو” ينضم لقائمة الفنانين المصابين بكورونا

متابعة بتجـــــــــرد: ازدادت قائمة الفنانين الذين أعلنوا عن إصابتهم بكورونا في الساعات القليلة الماضية، حيث انضم المطرب «أبو» إلى تلك القائمة بعدما أعلن إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابة الرسمي على “إنستغرام”.

وكان من المقرر أن يحيي «أبو»، حفلاً في أحد المولات الكبرى، ولكن ظروف مرضه اضطرته لإلغاء الحفل، واعتذر أبو عن إحياء الحفلة وكتب: «إلى جمهوري العزيز أعتذر عن عدم قدرتي على إحياء حفلة الليلة نظرًا لظروف مرضي بعدوى كورونا، وسوف نتواصل على ميعاد الحفلة القادمة إن شاء الله.. كل سنة وأنتم واللي بتحبوهم في صحة وسعادة».

وقد شهدت الساعات الماضية ظهور حالات عدد كبير من إصابات الوسط الفني والإعلامي بفيروس كورونا، أبرزهم الإعلامي وائل الإبراشي، كما أعلنت الفنانة يسرا هي الأخرى عن إصابتها بكورونا وبعدها بساعات المخرجة إيناس الدغيدي والفنان كريم فهمي والإعلامي الرياضي يحيي حمزة، والمنتج جمال العدل والفنان أمير كرارة.