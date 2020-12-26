دلع هنا شيحة يعيد الجدل حول علاقتها بابن شقيق إلهام شاهين

متابعة بتجــــــــــرد: رغم خروج الفنان التشكيلي أحمد شيحة والد الفنانة هنا شيحة، ليكذب الفنانة إلهام شاهين بعد تأكيدها وجود علاقة عاطفية بين ابن شقيقها محمود شاهين وهنا، ورغم تراجع إلهام عن تصريحاتها فيما بعد، إلا أن هنا شيحة أعادت الحديث عن علاقتها بمحمود شاهين مجدداً بعد أن ظهرت في الاحتفال بميلادها بجوار محمود وهو يضع يده على كتفها وهي تحيط خصره بذراعها، يرقصان معاً على أنغام الموسيقى في حالة من الرومانسية.

ظهور هنا شيحة ومحمود شاهين معاً في يوم ميلادها ورقصها ودلعها عليه فتح الباب مجدداً للحديث عن وجود علاقة بينهما وقرب ارتباطهما رغم أنه يصغرها بسنوات عديدة.

وكانت أنباء قد ترددت في الفترة الماضية عن وجود خلافات بين هنا وابنها الأكبر بسبب تردد الأخبار التي تؤكد ارتباطها بمحمود شاهين، وان مشادة كلاميةحدثت بين هنا ونجلها انتهت بتحذيره من التدخل في شئونها وأنها حرة في كل ما تفعله.