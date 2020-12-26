بيع مزرعة مايكل جاكسون المميّزة بسعر غير متوقع

متابعة بتجــــــــــرد: بعد انتظار طويل تم الاعلان عن بيع مزرعة “نيفرلاند” الشهيرة التي كان يملكها الراحل مايكل جاكسون، ولكن مقابل ربع المبلغ الذي طلب ثمناً لها قبل السنوات.

وأكد متحدث باسم الملياردير رون بيركل، وهو صديق سابق ل”ملك البوب” أنه اشترى المزرعة الكائنة في لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا ودفع 22 مليون دولار ثمنا لها.

ونشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا مفصلا استندت فيه إلى سجلات عامة وأقوال ثلاثة أشخاص على اطلاع بالتفاصيل، مركدة بيع المزرعة بسعر أقل لأسباب غير معلنة.

يذكر ان المزرعة التي تبلغ مساحتها 2700 هكتار عرضت في العام 2015 للبيع مقابل 100 مليون دولار، وقد تجدد عرض بيعها أكثر من مرة، وكان آخرها العام الماضي، حين عرضت مقابل 31 مليون دولار.