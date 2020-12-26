الفنانة يسرا: "مش قادرة أتكلم"

أصيبت الفنانة المصرية يسرا بفيروس كورونا المستجد، وقالت لصحيفة "اليوم السابع"، إنها تخضع للعلاج حاليا بعد ان أثبتت الفحوصات أنها مصابة بالفيروس التاجي.
وتابعت قولها: "مش قادرة أتكلم"، على الرغم من أنها تخضع للعزل المنزلي. ووجهت يسرا رسالة شكر لـ"كل من سأل عني، وللأطباء ووزارة الصحة، ولزملائي وأصدقائي داخل مصر وخارجها".
ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر مقرب من الفنانة، قوله إنها ستعلن خبر إصابتها في بيان صحفي عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.
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