شكرا لقرائتكم خبر عن "أبيض وأسود" فى المهرجان القومى للمسرح بـ"الطريقة المضمونة للتخلص من البقع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك فرقة "أبيض وأسود" المستقلة بالعرض المسرحي "الطريقة المضمونة للتخلص من البقع" للكاتبة رشا عبد المنعم ومن إخراج محمود جمال مرسي في مسابقة المهرجان القومي للمسرح في دورته الثالثة عشر" دورة الآباء".



الطريقة المضمونة للتخلص من البقع

عرض العمل على مسرح الطليعة وسط حضور جماهيري كبير مرتديا الكمامات ومحافظا علي التباعد وحقق تفاعلا عقب عرضه الأول حيث أنه يطرح هموم وقضايا المرأة ومعاناتها من القهر والعنف لنري معاناة البطلة النفسية وما تتعرض له من إشكاليات سواء في النظرة التي ينظر بها المجتمع لها،أوعلاقتها بالشريك والذي يمارس عليها كل أشكال العنف والإقصاء، لتقف أمام نفسها في مواجه الحقيقة التي تتكشفها بأن الخطأ ليس من تجاه الرجل فقط وإنما المرأة والرجل هم شركين فيما آلت إليه الأمور.

ويقول المخرج محمود جمال أنه أعاد قراءة النص مرات عدة بعد أن شاهده كعرض مسرحي لأكثر من مخرج، وقررأن يقوم بطرح رؤى مختلفة للنص، بحث الا يقع الخطأ على طرف دون الآخر، فالمرأة والرجل شركاء في وصول الوضع إلى ما هو عليه .

ويضيف: النص له جوانب أخرى لم يتم تناولها حتى الآن ومن هنا بدأت رحلتي مع دراسة النص من عدت جوانب حتى وصلت لتناول آخر مغاير لأحداث النص وظهوره بالشكل المختلف عن المعتاد عليه وراهنت نفسي علي ظهورالعرض بشكل مختلف ، وقمت بدمج العامل النفسي للشخصية والواقع الملموس لها من خلال عناصر كثيرة في الديكورويتضح في نهاية العرض أن البطل هي نفسها البقعة التي يجب التخلص منها، لأنها اتاحت الفرصة للرجل في أن يمارس قهره ويفرض سيطرته عليها ، واستخدمت في هذا الدمج تقنية " الفيديو ما بينج " الذي يعمل على انعكاس الحالة النفسية للبطلة.

مسرحية " الطريقة المضمونة للتخلص من البقع " تمثيل شيري المصري وديكور محمود جمال مرسي، وازياء ريم صلاح واعداد موسيقي معتز مجدي، وكيروجراف زياد مدحت، وتنفيذ ديكور صفوت عادل، واضاءه وفيديو مابينج محمد الماموني، وماكير نرمين احمد، ومخرج مساعد مصطفي كرم ومحمد صلاح واسامه القزاز، ومدير خشبة المسرح شريف طارق وإخراج محمود جمال مرسي وتأليف رشا عبد المنعم.