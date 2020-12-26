شكرا لقرائتكم خبر عن ليلي علوى تدعم يسرا بعد إصابتها بكورونا: "ربنا يتم شفاكى على خير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة ليلى علوي على دعم صديقتها النجمة يسرا بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، متمنية لها الشفاء العاجل، ونشرت صورة لها عبر خاصية "ستوري" بحسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها قائلة :"ألف سلامة عليكي يا حبيبة قلبي ربنا يتمم شفاكي على خير"



ليلي علوي

يذكر أن يسرا قالت لـ"الخليج 365" إنها أصيبت بالفعل بفيروس كورونا، وإنها تخضع للعلاج حاليًا، مضيفة: "مش قادرة أتكلم"، وقالت يسرا موجهة حديثها للجمهور، قائلة: "بشكر كل الناس اللى بتسأل عليا، وكل الدكاترة اللى بيعملولى كل حاجة، وبشكر وزارة الصحة على مجهودها الكبير، وبشكر كل زملائى وأصدقائى داخل مصر وخارجها اللى سألوا عليّا، وبشكر كل الناس، ربنا يخليكم ليا، ومايحرمنيش منكم أبدا".

وكانت يسرا قد بدأت الجلسات المبدئية لمسلسها الجديد، المقرر أن تخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، وتشاركها بطولتها النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز، كما انتهت يسرا على مدار الفترة الماضية من تحضيرات فيلمها الجديد "ليلة العيد" للمخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أحمد عبد الله، وكان من المقرر بدء تصويره الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى، كانت النجمة إلهام شاهين أعلنت إصابة المخرجة إيناس الدغيدى، بفيروس كورونا المستجد، حيث كانت تعانى من الأعراض منذ أيام قليلة لتتأكد بعد نتيجة المسحة التى أجرتها وجاءت إيجابية، لتلتحق الدغيدى بقائمة الفنانين الذين أعلنوا إصابتهم بالفيروس مؤخراً وأبرزهم يسرا وكريم فهمى ومحمد شرنوبى ودانا حمدان وجمال العدل.