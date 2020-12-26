شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يكشف تفاصيل وفريق عمل ألبومه الجديد "يا أنا يا لاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الهضبة عمرو دياب، عن تفاصيل ألبومه الجديد "يا أنا يا لاء"، الذى طرحه مساء أمس الجمعة، وفريق العمل الذى شاركه فى صناعة الألبوم الجديد، الذى تضمن 12 أغنية، منهم أغنية "محسود" Remix. وضم الألبوم 12 أغنية، وهى كالتالى: وضم الألبوم 12 أغنية، وهى كالتالى: 1- يا أنا يا لاء: "كلمات أيمن بهجت قمر - ألحان محمد يحيى - توزيع عادل حقى". 2- محسود: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى". 3- شكراً: "كلمات تامر حسين - ألحان عزيز الشافعى - توزيع وسام عبد المنعم". 4- عايز أعمل زيك: "كلمات تامر حسين - ألحان إسلام زكى - توزيع رامى سمير". 5- طبل: "كلمات أيمن بهجت قمر - ألحان عزيز الشافعى - توزيع توما". 6- بتهزر: "كلمات بهاء الدين محمد - ألحان شريف الغندور - توزيع رامى سمير". 7- فاكرنى يا حب: "كلمات صابر كمال - ألحان وليد سعد - توزيع أحمد عادل". 8- وأنا معاك: "كلمات خالد تاج الدين - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى". 9- يادلعوا: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان سهم - توزيع عادل حقى". 10- من العشم: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان تامر عاشور - توزيع نادر حمدى" 11- محسود Remix: كلمات: "تركى آل الشيخ - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى". 12- الجو جميل: "كلمات محمد القاياتى - ألحان محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل". فيما أوضح الهضبة، أن مكساج وديجيتال ماستر الألبوم للمهندس أمير محروس، تسجيل صوت أندرو داوود وشيرى شكرى.

الهضبة مع أمير محروس وكان عدد كبير من نجوم الأغنية والفن، تفاعلوا مع أغنية "محسود على عودك يا جميل"، وشاركوا فى تحدى الهضبة عمرو دياب، وهو ما جعلها تتصدر تريند تويتر في مصر والوطن العربى بعد دقائق فقط من طرحها على صفحات مواقع التواصل.

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