شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد يؤجل طرح ألبومه الجديد.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطر النجم المغربي سعد لمجرد، إلى تأجيل طرح ألبومه الجديد، بسبب حالة وفاة خاصة بأحد أصدقائه، وكتب لمجرد عبر حسابه بموقع "انستجرام" :" اللهم ارحم والد صديقي وأخي عصام واجعله من أهل الجنة.. سيتم تأجيل موعد طرح العمل الجديد".



سعد لمجرد

وكان النجم المغربى سعد لمجرد قد كشف عن برومو أغنيته الجديدة "الوجه التانى" والتى تجمعه بالمطرب المغربى زهير بهاوى، وشارك سعد جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بفيديو من تسجيل الأغنية ، وعلق قائلا: "نأمل أن تستمتعوا بأغنيتنا الجديدة، زهير فنان وكاتب وعظيم.. وهو شخص رائع.. كنت سعيدًا جدًا لأننا عملنا على هذا معًا.. تم تنفيذ الأغنية في استوديوهات التسجيل فى المغرب وباريس ..الأغنية بسيطة ولكن بها قدر كبير من الطاقة".

وتجاوزت أغنية "عدي الكلام" للنجم المغربي سعد لمجرد 105مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، منذ طرحها شهر يوليو الماضى، وهى من كلمات أمير طعيمة و‏ألحان عزيز الشافعى، توزيع توما، وعبر الشاعر أمير طعيمة عن سعادته بالنجاح الكبير للأغنية، مؤكدًا أن سعد لمجرد فنان موهوب وذكي، وكتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "سعد لمجرد عدي الكلام فنان ذكي ومختلف وموهبة خاصة وسعيد أن أول أغنية مصرية له من كلماتي.. شكرًا لأصدقائي المبدعين اللي دائما عند حسن ظني بيهم".

وظهر النجم سعد لمجرد في فيديو جديد من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام أثناء ممارسته رياضة الجولف، فيما علق على الفيديو بكتابة : "ذكريات استثنائية".