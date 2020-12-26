شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز يعود لبلاتوه "الاختيار 2" الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود النجم كريم عبد العزيز إلى بلاتوه مسلسله الجديد "الاختيار 2" الأحد المقبل بعد حصوله على إجازة من تصوير مشاهده الأيام الماضية، حداداً على عمه بعد وفاته فى لندن، ويستأنف كريم تصوير مشاهد المظاهرات، التى ستجمعه بالفنان إياد نصار.

ويتناول "الاختيار 2"، بطولات الشرطة المصرية فى تصديها للعمليات الإرهابية والتى تتضمن قصة الشهيد البطل الضابط محمد المبروك والذى استشهد على يد العناصر التكفيرية عام 2013، أثناء مروره بسيارته بشارع نجاتى بمدينة نصر، وأطلق إرهابيون يستقلون سيارة عدة أعيرة نارية تجاهه ما أسفر عن استشهاده.

يذكر أن مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى، سيناريو حوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمى، ويتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

وعلى مدار الاثنين والثلاثاء الماضيين أوقف النجم كريم عبد العزيز تصوير جميع أعماله وارتباطاته الفنية، بسبب حالة الحزن والحداد التى يعيشها بعد رحيل عمه الذى توفى منذ يومين فى لندن، وتم دفنه هناك.