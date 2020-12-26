في 3 أيام.. إيرادات "ريما" تقترب من ربع مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بالتزامن مع الاحتفال برأس السنة والعام الجديد، استقبلت دور العرض السينمائي، يوم الأربعاء فيلم "ريما"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في يومه الأول بدور العرض، إيراد قُدر بـ40 ألفًا و66 جنيهًا، وفي يومه الثاني بلغ إيراده 75 ألفًا و449 جنيهًا، وفي اليوم الثالث 105 آلاف و52 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في 3 أيام 220 ألفًا و567 جنيهًا.

"ريما" بطولة محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبدالقادر، إيهاب فهمي، هالة فاخر، فراس سعيد، مها نصار، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، أحمد فتحي، علاء مرسي، محمد جمعة، عبدالحميد العوام، إنتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف أحمد أنور ومن إخراج معتز حسام.

تدور أحداث الفيلم حول فكرة الرؤى، هل كلها خير وهل بالفعل تتحقق أم قد يلعب القدر لعبته ويغير من مسار رؤية ما ويجعلها شر على كل من ظهر فيها، فمن خلال الطفلة "ريما" التي تدرك ما لا يعرفه الآخرون، نكتشف سر تاريخ يوم الثالث من مارس وما سيحدث به من جرائم نتيجة الصراع بين الحب والكراهية، فتتشابك أسرار تلك الجرائم بين كل أبطال الفيلم لكن الإجابة ستظل لدى "ريما".