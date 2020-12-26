بعد تعدد أزماتها مع أزواجها.. هل تدفع أصالة ثمن الخيانة؟‎‏

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"تمن الخيانة خيانة، وياريت أقدر أخون، أيوة كان حبك أمانة، بس كان لازم يهون".. هل كان من المصادفة أن تغني أصالة تلك الكلمات؟ أم أنها كنت تعبر صراحة عما يحدث في حياتها الزوجية بسبب الخيانة، وخاصة بعد ما صاحب زيجتها الأولى من أيمن الذهبي، والثانية مع المخرج طارق العريان، من اتهامات وشائعات.

وبدأت أصالة في الكشف عن جرح الخيانة الجديد، وهي تعلن في 6 يناير الماضي، انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان، إذ كتبت عبر حسابها في موقع "إنستجرام": "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيا عن والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنى على الجميع عدم الدخول في التفاصيل، حرصا على مشاعري التي هلكت، ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولن يُثنيني هم عن إتمام عملي بالشكل المشرف".

الخيانة الزوجية

وقبل إعلانها رسميا نهاية زواجها الذي استمر 13 عاما، كانت أصالة قد بدأت قبلها بأشهر الحديث عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عدة مرات عن الخيانة الزوجية.

وكانت البداية في سبتمبر 2019، إذ أشارت أصالة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، عما تعرضت له إحدى صديقاتها المقربات، دون ذكر اسمها، لخيانة من زوجها، وكتبت: "سألتني صديقتي الأغلى.. ماذا أفعل؟ وكنت قبلها أضرب باستقرارها مثلا، وكانت قد أوهمتني وأوهمت كل من حولها، بأنها تعيش في نعيم، لم أصدق ما روته عنه، وأنا أعرفه ولكن ليس كما وصفته هي، فقد أهملها لدرجة أنها فقدت قدرتها على البكاء، وكذب عليها وخانها وأهانها وجرحها، وفي قمة ذهولها وصدمتها تركها، ترسم له حين تحكي عنه ملامح وحش لا يعرف الرحمة".

وأضافت: "الزواج مملكة المحبين، والزواج عهد صدق ووفاء، إن هان على طرف إهماله، على الطرف الآخر الحذر والانسحاب، الحياة مليئة بالطّيبين، ولا مبرر لسيدة ترمي كرامتها وتقتل شعورها وتُطيل حزنها، فالكاذب الخائن عدو نفسه، والابتعاد عنه عقابه".

نسرين طافش

ومع زيادة التكهنات حول توتر علاقة أصالة وزوجها طارق العريان، ظهرت العديد من الأقاويل عن ارتباطه بالفنانة السورية نسرين طافش، وأنها السبب في وقوع الانفصال.

ومن جانبها ردت نسرين على الشائعات المتداولة بشأن علاقتها بالمخرج طارق العريان، زوج الفنانة أصالة، على هامش تواجدها بحفل تتويج ملكة جمال الكون، الشهر الماضي، قائلة: "شائعة، واللي مطلعها ناس فاضية، أفضل رد عليهم التجاهل، وأصالة نفسها نفت الأمر، دايما الفنان الناجح مادة دسمة للشائعات".

وفي بداية شهر نوفمبر أصدرت "أصالة" بيانا، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، تكشف فيه حقيقة ما يتردد من شائعات، قائلة: "لا أسمح لأحد بأن يتناول علاقتي الخاصة بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصا، لها سوء الصدى على نفوس وأعين أولادنا".

ومن جانبه، علّق طارق العريان خلال ظهوره في برنامج "عرب وود"، وأكد أن شائعة زواجه من الفنانة نسرين طافش، ليس لها أي أساس من الصحة، مشيرا إلى أنه لا يركز في ما يقال عنه بمثل هذه الأمور.

ذاك الغبي

وعادت أصالة مجددا لتثير الجدل حول خيانة زوجها، بعد نوبة بكاء سيطرت عليها خلال غنائها أغنية "ذاك الغبي" في نهاية نوفمبر الماضي، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وخلال مشاركتها في مهرجان الموسيقى العربية، كررت أصالة التلميح للتوتر الذي تمر بها حياتها الزوجية، إذ ردت على سيدة قالت لها: "يا أصالة يا قوية"، بالقول: "طول عمري أرى نفسي سيدة ضعيفة، ويكفي ما حدث لي مؤخرا"، وهو ما اعتقده البعض إشارة لعلاقتها بزوجها طارق العريان.

وفي نهاية ديسمبر 2019 أعلن الإعلامي تامر أمين، خلال حلقة من برنامجه "آخر النهار"، عن انفصال المخرج والمطربة، مؤكدا أن أصالة انفصلت عن زوجها المخرج طارق العريان، وقال "أمين": "أرجع المقربون من أصالة سبب انفصالها عن زوجها إلى ارتباط الأخير بفنانة شابة، شاركت في الجزء الثاني من فيلم (ولاد رزق 2)، حيث ظهرت فيه كضيفة شرف".

من الخائن؟

بعد ساعات من تبادل أصالة والعريان الإعلان عبر صفحاتهما، عن وقوع الطلاق بينهما، كان الحديث عن دور الخيانة حاضرا بقوة في أول تعليق تكتبه ابنتها شام الذهبي، وعبر صفحتها في موقع "إنستجرام" وجهت ابنة أصالة باللغة الإنجليزية رسالة لوالدتها، وكتبت: "هذا مجرد اختبار لإظهار طبيعتك الحقيقية.. مقاتلة، امرأة مصنوعة من الفولاذ، امرأة وقفت أمام كل الأمراض والألم، والخيانة، وهذه الظروف حولتك إلى ألماس أكثر إشراقا بدلا من أن تتحولي إلى ضحية".

من الذهبي إلى العريان

تزايد الحديث عن دور الخيانة في إنهاء زواج أصالة وطارق العريان، أعاد أيضا زوجها السابق أيمن الذهبي إلى المشهد،إذ اقترن طلاقهما بعد 14 عام من الزواج، بعدة أسباب منها خيانته لها.

ولم تكن الفنانة أصالة نفسها بعيدة عن الاتهام بالخيانة، وكانت البداية مع وجود علامات استفهام حول زواجها من طارق العريان، بعد يوم واحد من انتهاء فترة العدة عقب طلاقها من "الذهبي"، وذلك قبل أن تتجدد الأسئلة مع اعترافها في برنامج "توأم روحي" عندما اعترفت بأنها أعجبت بـ"طارق" خلال وجودها مع زوجها الأول أيمن الذهبي في إسبانيا لتصوير كليب "يا مجنون"، وأنها تمنته حبيبا وزوجا لها يوما ما، مضيفة أنها بادرت بعد طلاقها إلى الاعتراف له بحبها وإعجابها به، كما عرضت عليه أن يتزوجها.

كما أكدت أصالة بأن كلامها هذا يمكن أن يعرضها للانتقاد، ولكنها لا تعرف سوى أن تكون صريحة.

نيكول سعفان

وسط أقاويل عن وجود علاقة عاطفية تجمع بين عارضة الأزياء اللبنانية نيكول سعفان وطارق العريان، جاء ظهورهما معا مؤخرا في إحدى السهرات ليجدد الحديث عن خيانته لزوجته السابقة أصالة.

وزادت حدة الاتهام مع قيام أصالة اليوم بالتعليق عبر حسابها في موقع "إنستجرام"، على الصورة التي ظهر فيها "طارق" مع "نيكول"، وكتبت: "صورة أنا مرقت عليّ من بداية قصتي لليوم، ومن وقت شفتها من حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بس عم حاول صدق، فيه شخص بالصورة كان بمقام وغلاوة روح ونفس".

وتابعت: "الست العزيزة اللي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلا؟ ولا بس تشجيع للظلم والجحود والنكران، الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما احكيها، الصورة مو عادية، ومو قادرة أتجاوزها؛ لأنه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتى نقطة الأمان الّلي عم حاول حافظ عليها على قد ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير أنه اللي بتعمله مو إنساني هوه عيب".

وجددت شام الذهبي حديثها عن الخيانة التي تعرضت لها والدتها، وعلّقت على الصورة عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، وكتبت: "أنا بعرف قديش الألم كان كبير والخيانة قاسية ووقوف بعض الأصدقاء مع الغلط أقسى، يا أنقى وأعظم ست شفتها بالحياة، أنتِ مثال لكل مرأة تجاوزت محنا كثيرة بالحياة لتكون أقوى، وهي الصدمة راح تكون مجرد محنة تانية من محن كتيرة تجاوزتها".

وتابعت: "الحقيقة أن الخيانة والهروب من المواجهة كانت فعلا صدمة النا كلنا بس راح تعدي ونكون أقوا، أنا فخورة فيكي لأنك إنسانة حقيقية، شفافة، وواضحة ونقية، عبري يا دنيتنا كلنا وما تخافي على زعلنا انا معك للموت، وبموت مع كل ثانية بتتألمي فيها".

وعاد الجدل من جديد عن الخيانة في حياة أصالة صاحبة أغنية "أنا بتخان"، التي قالت فيها "بجد خلاص حياتي اتحولت لعذاب ونار قايدة".