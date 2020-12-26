شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى ينتهى من مسلسله "الدايرة" بعد أسبوع تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور المخرج أحمد سمير فرج المشاهد الأخيرة فى مسلسله الجديد "الدايرة"، حيث يتبقى أسبوع فقط يتم تصويه فى المعادى ومدينة الإنتاج الإعلامى، ويكون العمل انتهى بالكامل ويبدأ مخرجه فى عمليات المونتاج والمكساج قبل تسليمه للشركة المنتجة تمهيداً لعرضه خلال الفترة المقبلة.

واستقر صناع المسلسل على "الدايرة" ليكون الاسم النهائى للعمل بعد فترة من الحيرة حول اختيار الاسم طوال فترة التصوير، حيث كان هناك أكثر من اسم مرشح مثل "واقع افتراضى".

مسلسل "الدايرة" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، إيناس كامل، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسى، مها أبو عوف، محمود حافظ، أمانى كمال وعماد رشا وعدد آخر من الفنانين الشباب.

ويكرر أحمد صلاح تعاونه مع المخرج أحمد سمير فرج والمؤلف محمد عبد العاطى للمرة الثانية بعدما قدموا مسلسل "ختم النمر" الذى تم عرضه فى شهر يناير الماضى، وشارك فى بطولته نسرين طافش وميرهان حسين وإسلام جمال وعفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، وتميم عبده.