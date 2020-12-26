شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق يسافر صربيا بسبب "القاهرة كابول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم أحمد رزق للسفر إلى دولة "صربيا" نهاية الشهر الجارى لتصوير مشاهده الأولى من مسلسل "القاهرة كابول" للنجوم الثلاثة طارق لطفى وخالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب، ويصور رزق نحو 5 أيام ويعود إلى القاهرة مرة أخرى ليتابع مونتاج حلقات مسلسله المقبل "فى يوم وليلة"، الذى انتهى من تصويره اليوم الخميس فى الديكور الخاص بالعمل للمخرجة شيرين عادل.

ويظهر رزق خلال المسلسل بدور محورى ومؤثر فى سير الأحداث، يتكتم عن الإفصاح عن تفاصيله، ومن المقرر أن يعرض العمل فى موسم دراما رمضان المقبل.

وكان فريق عمل مسلسل "القاهرة كابول"، بقيادة المخرج حسام علي، قد سافر إلى مدينة الغردقة، لتصوير المشاهد الخارجية، حيث من المقرر أن تم تصوير أحداث من المسلسل هناك بجانب مدن أخرى، وأبرمت الشركة المنتجة تعاقدات مع كل من طارق لطفى، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، شيرين، ومجموعة من ضيوف الشرف ومجموعة من الشباب.