شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم Tenet تصل 66 مليونا و600 ألف دولار فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع boxofficemojo عن تحقيق فيلم Tenet إيرادات فى الصين وصلت إلى 66 مليون و600 ألف دولار أمريكى، بعد عرضه هناك، وفى سياق متصل حقق فيلم Tenet إيرادات حول العالم خلال عرضه المحدود وصلت إلى 362 ملايين دولار أمريكي، وذلك وفقا لموقع فارايتي، وهو الفيلم الذي استقبلته دور العرض المصرية، لمخرجه كريستوفر نولان، وذلك بعد أشهر طويلة من التأجيلات بسبب انتشار فيروس كورونا.

فيلم Tenet من تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالمين، ومن أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاى، وغيرهم وتدور أحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.

وكان فيلم Tenet قد تم تأجيل عرضه عدة مرات خلال الأشهر الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا " COVID-19 " الذى يهدد العالم، ولكن طرحه مؤخرا بدور العرض منحه فرصة كبيرة للمشاهدة حيث كانت أقوى بداية له في المملكة المتحدة، حيث حقق إيرادات وصلت 7.1 مليون دولار، ثم تم إطلاق Tenet في 41 سوقًا دوليًا في نهاية هذا الأسبوع ، بما في ذلك فرنسا محققا 6.7 مليون دولار وفي كوريا محققا 5.1 مليون دولار وألمانيا محققا 4.2 مليون دولار.