على أنغام "بالبنط العريض".. نبيلة عبيد: يا رب كلنا نلاقي الطبطبة في 2021 (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

شاركت الفنانة نبيلة عبيد، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو يضم عدة صور لها على أنغام أغنية "بالبنط العريض" للنجم الإماراتي حسين الجسمي.

وعلّقت "نبيلة" على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "ولقيت الطبطبة بصوت الجسمي الجميل.. يا رب كلنا نلاقيها في السنة الجديدة.. كل عام وأنتوا كلكم بألف خير".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا أخبارا في شهر سبتمبر الماضي، تفيد بخطوبة الفنانة نبيلة عبيد.

وأكدت عبيد، وقتها في مداخلة هاتفية لبرنامج "The insider بالعربي": "كدب زي العادة، لما كل يوم بيقولوا ان حد توفى، كل دا كلام فاضي، كلام فارغ".

وشاركت الفنانة نبيلة عبيد كضيفة شرف في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سكر زيادة"، من بطولة نادية الجندي، هالة فاخر، وسميحة أيوب، من إخراج وائل إحسان.