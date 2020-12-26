تيم حسن يستفتي آراء الجمهور حول فكرة مسلسل "العميد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان تيم حسن، على استفتاء الجمهور حول فكرة وموضوع مسلسله الدرامي الجديد "العميد".

ونشر تيم، صورة له عبر حسابه على "تويتر"، وعلّق: "‏مسلسل ‎العميد.. مستمر حاليا على MBC1.. شو رأيكم لحد الآن إن شاء الله تكونوا حبيتوه، شو آرائكم فيه، بفكرته وموضوعه وطرحه، وهل هذا النوع بيجذبكم؟ مشكورين".

بدأ عرض المسلسل على قناة MBC1 يوم ١٣ ديسمبر الجاري،

بينما كان أول عرض جماهيري لمسلسل "العميد" على منصة "شاهد" يوم ١٦ يناير الماضي.

مسلسل "العميد" يحكي قصة النازحين السوريين الذين غادروا بلادهم بسبب ظروف الحرب، وهو من كتابة وإخراج باسم السلكا، ويتقاسم بطولته تيم حسن مع كاريس بشار، إلى جانب مجموعة من الممثلين اللبنانيين والسوريين، من بينهم أنجو ريحان وبديع أبو شقرا ومجدي مشموشي ورنا شميس وفادي صبيح وقاسم ملحو ورجاء يوسف وغيرهم.