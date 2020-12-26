فن ومشاهير

"ادعولي بالشفا".. أمير كرارة يعلن إصابته بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن الفنان أمير كرارة، صباح السبت، إصابته بفيروس المستجد.

وكتب كرارة، عبر حسابه على موقع إنستجرام، "عملت مسحة تاني النهاردة وطلع عندي كورونا، يا ريت اللي اتعامل معايا يخلي باله وادعولي بالشفا".

وأشيع خلال الساعات الماضية أن الفنان أمير كرارة أصيب بكورونا، ولكنه نفى ذلك يوم الجمعة، قبل أن يعلن إصابته بالفيروس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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