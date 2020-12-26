"ادعولي بالشفا".. أمير كرارة يعلن إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي أعلن الفنان أمير كرارة، صباح السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد. وكتب كرارة، عبر حسابه على موقع إنستجرام، "عملت مسحة تاني النهاردة وطلع عندي كورونا، يا ريت اللي اتعامل معايا يخلي باله وادعولي بالشفا". وأشيع خلال الساعات الماضية أن الفنان أمير كرارة أصيب بكورونا، ولكنه نفى ذلك يوم الجمعة، قبل أن يعلن إصابته بالفيروس.

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