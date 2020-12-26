القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الأمم المتحدة، السبت، مقتل 3 جنود من قوات حفظ السلام في أفريقيا الوسطى.

والأسبوع الماضي، نشرت الأمم المتحدة قوات لحفظ السلام غرب جمهورية أفريقيا الوسطى عقب هجوم واسع مفاجئ شنته مجموعات مسلحة.



واعتبرت الأمم المتحدة الهجوم أنه "محاولة متعمدة لزعزعة" الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي يفترض أن تجرى في 27 ديسمبر/كانون الأول.

ويسود توتر كبير في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث اتهم نظام الرئيس تواديرا الأربعاء الرئيس السابق فرانسوا بوزيزيه الذي رفضت المحكمة الدستورية ترشحه للانتخابات، بإعداد "خطة لزعزعة استقرار البلاد" بينما تخشى المعارضة حدوث تزوير كبير في الانتخابات.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس "تصعيد العنف"، داعيا "جميع الأطراف إلى وقف جميع أشكال العداء بشكل عاجل"، بحسب المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.

ودعا جوتيريس الأطراف إلى حل "أي خلاف بطريقة سلمية" بما يخدم مصالح شعب أفريقيا الوسطى الذي "عانى لفترة طويلة من النزاع وعدم الاستقرار".