شكرا لقرائتكم خبر عن Warner Bros تعلن عن خريطة أفلامها 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Warner Bros عن مواعيد إطلاق ثلاثة من أفلامها القادمة "Mad Max: Fury Road" ، وفيلم العائلة "Coyote vs. Acme" وفيلم " The Color Purple" وذلك في عام 2023.

وفي وقت سابق من شهر ديسمبر ، كشفت شركة Warner Bros، خططًا لقائمة أفلام 2021 بما في ذلك "The Matrix 4" و "Dune" و "The Suicide Squad"، والتي ستطرح في دور السينما وشبكة HBO Max في نفس التوقيت.

كشف موقع " yahoo "، أن الممثلة الأمريكية جودى كومر، هى الأقرب للعب دور Furiosa، فى النسخة الجديدة من Mad Max: Fury Road، على أن يكون العمل من إخراج جورج ميلر، الذى قام بـ إخراج النسخة الأصلية من العمل، وأكد أنه مهتم بـ كومر منذ عدة أشهر، ويريدها أن تقوم ببطولة العمل الجديد، إلى الآن لم يؤكد أى من العاملين على النسخة الجديدة من العمل الأمر، طرحت النسخة الأصلية من Mad Max: Fury Road فى عام 2015، بطولة كل من توم هاردى وتشارليز ثيرون، ونيكولاس هولت، وزوى كرافيتز، وآبى لى كيرشاو، ومن تأليف جورج ميلر، نيك لاثوريس، براندان ماك كارتى، من إخراج جورج ميلر.

اشتهرت كومر في السنوات الأخيرة بفضل أدائها المذهل بـ دور Villanelle في الموسمين الأولين من Killing Eve، والتي حصلت بسببه إشادة نقدية وفازت بجائزة أفضل ممثلة Emmy و BAFTA أيضًا.