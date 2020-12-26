شاهد.. غناء ومواقف طريفة لـ محمد علي رزق في "أصغر شيف"

محمد اسماعيل - القاهرة - حلّ الفنان محمد علي رزق ضيفا على برنامج "أصغر شيف" الذي يقدمه الشيف علاء الشربيني، الجمعة، على قناة ON.

وقدّم "رزق" خلال الحلقة أغنية "أبريق الشاي" مع الأطفال بطريقة طريفة، فضلا عن مشاركته في المسابقة معهم رغم عدم موهبته في الطبخ.

وأوضح أنه يحب الكثير من الأكلات مثل الكوارع والعكاوي والملوخية، بينما لا يحب بعض الأكلات مثل السبانخ والكوسة الأرانب، مضيفا: "أنا مبعرفش أطبخ خالص لكن بجتهد على قدي".

"أصغر شيف" يعد أول برنامج مسابقات طبخ للأطفال ويتنافس خلاله الأطفال في مواهب الطبخ ويحصل الفائز على لقب "أصغر شيف"، ويهدف إلى تقديم أفكار جديدة لتشجيع الجيل الصغير وهو مفيد لتعلم هوايات مختلفة.