"إيه قلة الأدب دي".. يسرا: أمينة زرق شتمتني أنا وعادل إمام بسبب هذا المشهد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قالت الفنانة الكبيرة يسرا، إن هناك الكثير من المشاهد التي أعادت تصويرها بسبب دخولها في نوبة ضحك، ومن بينها مشهد يجمعها بالزعيم عادل إمام والفنانة أمينة رزق في فيلم "الأنس والجن" عام 1985.

وأضافت يسرا، خلال حوارها مع "أبلة فاهيتا" على قناة ON: "أنا وعادل في مشهد في (الأنس والجن) وهو بيقولي (هسخطك مسخ دميم)، فجأة لقيت روحي بضحك بضحك، وهو بيضحك بيضحك".

تابعت: "كانت السيدة أمينة رزق المفروض تدخل بعد ما نقول كلمة معينة، قعدت ساعة برة مش سامعانا ومستنية تسمع الكلمة عشان تدخل المشهد، مدخلتش، وفي الآخر شتمتنا وقالتلي: إيه قلة الأدب بتاعتكم دي أنا واقفة برة بقالي 3 ساعات)".

يسرا أعلنت أول أمس إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وخضوعها للعزل المنزلي، للالتزام ببروتوكول العلاج الذي أقرته وزارة الصحة، ووجهت الشكر لكل من سأل عنها من جمهورها ومحبيها.