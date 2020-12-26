يسرا: "لو أنا راجل كنت اتجوزت سعاد حسني" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قالت الفنانة الكبيرة يسرا، إن اسمها الحقيقي "سيفين"، مشيرة إلى أن "أول قصة حب في حياتها كانت في المدرسة".

وأضافت يسرا، خلال حوارها مع "أبلة فاهيتا" على قناة ON، أنها لو كانت حيوانا كانت تتمنى أن تصبح "حصان أو كلب أو قط".

تابعت: "لو كنت راجل كنت اتجوزت سعاد حسني، أو مديحة كامل، أو نادية لطفي".

أشارت إلى أن آخر كتاب قرأته هو "قواعد العشق الأربعون"، وهو أكبر وأسرع كتاب قرأته في حياتها.

يسرا أعلنت أول أمس إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وخضوعها للعزل المنزلي، للالتزام ببروتوكول العلاج الذي أقرته وزارة الصحة، ووجهت الشكر لكل من سأل عنها من جمهورها ومحبيها.