بعد تصدرها محركات البحث..تفاصيل أغنية "فاكرني ياحب" لـ عمرو دياب

طرح الهضبة عمرو دياب، أغنية "فاكرني ياحب"، ضمن ألبومه الجديد "ياأنا يالاء"، وتصدرت محركات البحث المختلفة فور صدورها، وذلك عبر إحدى التطبيقات الموسيقية الشهيرة.
الأغنية من كلمات:صابر كمال، ألحان:وليد سعد، توزيع:أحمد عادل، وتقول كلماتها "انا زبونك السقع المضمون كان قلبي هنا عندك مرهون و اديتني من الصنف المجنون
ابو العقد و اللذي منه فاكرني ياحب ايوة اللي غاب طولتهعليك نوم ورجعتلك بعدها مقهور".
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إضافة إلى طرح برومو "فاكرني ياحب" عبر قناة دياب الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسجلت أكثر من 150 ألف مشاهدة خلال 3 ساعات من طرحها.
تضمن الألبوم 12 أغنية "يا
كانت أحدث ألبومات دياب "سهران" الذي طرحه في مطلع العام الجاري، وضم 16 أغنية، من بينها 12 أغنية جديدة، منها "هايعيش يفتكرني، سهران، مهرجان، يا روقانك، يوم تلات، عم الطبيب، جميلة، جامدة بس"، إضافة إلى 4 أغانٍ تم طرحها في الأشهر الأخيرة من عام 2019، هي "بحبه، يوم تلات، أول يوم في البعد، قدام مرايتها".
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