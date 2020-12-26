بالرغم من كورونا..أجواء غنائية مميزة لـ محمد حماقي في دبي

أحيا الفنان محمد حماقي، ليلة غنائية احتفالية من ليالي رأس السنة في دبي، وذلك في أحد أشهر الأماكن الترفيهية هناك.
قدم حماقي وصلته الغنائية لمدة تزيد عن ساعة ونصف، حيث خرج لجمهوره على أنغام"نفسي أبقى جنبه"، وبعدها قدم مجموعة غنائية مميزة لحضور الحفل، أبرزها"ياستار، أجمل يوم، حاجة مستخبية، أحلى حاجة فيكي ايه،مابلاش، واحدة واحدة".
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تميز الحفل بالالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الإجتماعي بين الحضور، والحرص على قياس درجة الحرارة لجمهور الحفل قبل دخولهم للمسرح.
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ويعتبر هو الحفل الجماهيري الأول لحماقي في ظل كورونا، بعد آخر حفلاته الغنائية التي
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طرح حماقي أخيراً أغنية "هو ده حبيبي"، وذلك خلال أغسطس الماضي، وحققت أكثر من 7 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كلمات: تركي آل الشيخ، ألحان: عمرو مصطفى، توزيع: ريهاب.
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