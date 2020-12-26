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إصابة الفنان المصري أمير كرارة بفيروس كورونا
السبت 26 ديسمبر 2020
أعلن الفنان المصري أمير كرارة، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″، موضحًا أن النتائج أثبتت إيجابيتها.
وقال أمير كرارة، في منشور له عبر حسابه الخاص في موقع ”إنستجرام“: ”عملت مسحة تاني النهاردة وطلع عندي كورونا.. ياريت اللي اتعامل معايا يخلي باله وادعولي بالشفاء“.
يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه مواقع التواصل حالة من الجدل بشأن إصابة أمير من عدمه، في ظل توقف تصوير برنامجه ”سهرانين“، وقال وقتها إنه يشعر بحالة إعياء وأنه في حال تأكد إصابته سيُعلن الأمر.
وعانى أمير كرارة، من بعض الأعراض عبارة عن ارتفاع في درجات الحرارة، وآلام في الجهاز الهضمي، وجرى عزله في منزله، ويتابع مع الأطباء حالته الصحية وفقًا للبروتوكول العلاجي.
ولا يزال عدد إصابات كورونا في مصر يواصل قفزته، حيث كشفت وزارة الصحة المصرية الجمعة عن تسجيل 1133 حالة جديدة، إضافة إلى 49 وفاة بالفيروس .
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