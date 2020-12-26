شكرا لقرائتكم خبر عن "Monster Hunter" يحقق 7 ملايين دولار إيرادات حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم "Monster Hunter" إيرادات وصلت إلى 7 ملايين دولار أمريكى حول العالم، وهو الفيلم الذى أثير حوله ضجة كبيرة، حيث تم سحبه من دور السينما الصينية بسبب مشهد يُقال إنه افتراء عنصرى، وذلك بعد اندلاع الجدل على الإنترنت فى يوم افتتاح الفيلم من خلال تبادل المشهد ويقول المشاهدون الصينيون إنه "يهين الصين".

الفيلم ظهر لأول مرة رسميًا في دور السينما الصينية يوم 4 ديسمبر الجارى، إلا أنه حقق 5.19 مليون دولار فقط فى اليوم الأول، وهو أمر جيد خاصة بعد ظهورالمشاكل والجدل سريعًا.

وبدأت دور السينما فى جميع أنحاء الصين بسحب الفيلم من قوائمها عندما اعتبر المشاهدون المحليون ما كان يقصد أن يكون لحظة مرحة في الفيلم بمثابة إهانة شديدة، وعلى الرغم من تخصيص حوالي ربع دور العرض في الصين لفيلم "Monster Hunter" يوم الجمعة ، إلا أنه انخفضت الإيرادات بنسبة 0.7%، وبحلول منتصف ليل نفس اليوم تقريبًا، تلقت العديد من دور السينما إشعارًا عاجلاً لإلغاء جميع العروض القادمة واسترجاع التذاكر المباعة، التي تم بيعها بالفعل.

يعتمد الفيلم بشكل كبير على سلسلة ألعاب فيديو تحمل الاسم نفسه، والتي طورتها شركة Capcom اليابانية، ولكن تم بيعها وتوزيعها في الصين بواسطة شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة Tencent ، والتي شاركت أيضًا في إنتاج الفيلم.