شكرا لقرائتكم خبر عن توقف تصوير فيلم Annaatthe الهندى بسبب إصابة أبطاله بـ فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم إيقاف تصوير فيلم "Annaatthe"، بطولة النجم الهندي راجينيكنث، بسبب إصابة أفراد طاقم التصوير بـ فيروس كورونا، حيث أكدت النتيجة الإيجابية بالفيروس لـ 4 أفراد منهم، وفقا لما نشره موقع "variety"، وتم عمل مسحات لجميع الأفراد العاملين في الفيلم، التي أكدت على سلبية نتيجتهم، على رأسهم بطل الفيلم راجينيكنث، ولم تعلن شركة Sun المنتجة للعمل عن أسماء الأبطال المصابين بالفيروس.

بدأ تصوير الفيلم في ديسمبر من العام الماضى 2019، ومن ثم توقف تصويره بسبب جائحة فيروس كورونا، التي أدت إلى إيقاف حركة التصوير حول العالم، لمنع انتشار الفيروس، ومن ثم عودة مواقع التصوير من جديد، ومن ثم توقفه مرة أخرى بسبب مرض أربعة من طاقم التمثيل.

فيلم Annaatthe يدور في إطار دراما وأكشن، استؤنف الإنتاج في وقت سابق من هذا الشهر في مدينة حيدر أباد، الفيلم من بطولة نانيانثارا، كيرثيا سوريش، براكاش راج، مينا، كوشبو، سوري، ستون.

يعد الممثل الهندى راجينيكنث ظاهرة بين نجوم جنوب الهند، وتشمل شعبيته قواعد المعجبين في الولايات المتحدة واليابان، كما يتم التعامل مع كل إصدار له على أنه حدث شبه ديني من قبل المعجبين ويسبب جنونًا شديدًا لدرجة أن دور السينما تعرض عروض متتالية تصل إلى الفجر في الأسبوع الأول من طرح أفلامه.

وفي عام 2017، بعد سنوات من التكهنات، أعلن راجينيكنث رسميًا قراره بالدخول إلى الساحة السياسية.

من المقرر إجراء الانتخابات في عام 2021 في ولاية تاميل نادو جنوب الهند، حيث يقيم راجينيكنث، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety ".