رئيس وزراء أرمينيا يؤيد إجراء انتخابات جديدة العام المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرح رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، الجمعة، فكرة إجراء انتخابات برلمانية مبكرة العام المقبل، بعد احتجاجات حاشدة نتيجة اتفاق السلام الموقع مع أذربيجان.

وكتب باشينيان على فيسبوك، قائلًا إنه يدعو القوى البرلمانية والمعنية وغير البرلمانية ببحث الموضوع، على الرغم من أنه لم يحدد موعدا محددا لإجرائها.



وقال: "أنا لست متشبثا بمنصب رئيس الوزراء"، على الرغم من أنه أضاف أنه على استعداد لمواصلة القيادة، "إذا أعاد الشعب التأكيد على ثقته في هذه الظروف الصعبة".

ويتعرض باشينيان لضغوط هائلة منذ انتهاء القتال بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورني قرة باغ الجبلي.

وتدعو المعارضة لأن يقدم استقالته، قائلة إن باشينيان مسؤول عن الهزيمة أمام أذربيجان.



وكتب قائلا إنه "ما من سبيل سوى الإجابة على هذه الأسئلة: بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة".

واستعادت أذربيجان أجزاء كبيرة من الإقليم الذي خسرته مطلع التسعينيات، في قتال اندلع مؤخرا بشأنه.

واندلع القتال في 27 سبتمبر/أيلول واستمر حتى 9 نوفمبر/تشرين ثان.