موجز الخليج 365 الاقتصادي.. فضيحة السراج وأزمة تركيا وتشاؤم قطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال الاقتصاد على مدار الساعة، وتقدم أهم الأخبار بالقطاع على الصعيدين العربي والدولي.

كشفت بيانات حديثة عن إنفاق حكومة فايز السراج أكثر من مليار دينار لمواجهة كورونا، رغم فشلها في السيطرة على تفشي الفيروس في ليبيا.

وسط تخبط في القرارات الحكومية، يعيش الاقتصاد التركي واحدة من أعقد أزماته الاقتصادية وسط انهيار الليرة لمستويات متدنية.

يتصدر التشاؤم المشهد الاقتصادي القطري، في عام يعتبر الأسوأ للدوحة خلال أعوام المقاطعة العربية وتأثيراتها السلبية على التجارة.

خسر الجنيه السوداني، أكثر من 150% من قيمته خلال عام 2020، في أكبر تراجع تشهده العملة الوطنية طوال تاريخها.

شدد صندوق النقد الدولي على ضرورة أن يتبع العراق إجراءات إصلاحية "عميقة"، لترميم وضعه الاقتصادي.



كشفت اليابان، ثالث أقوى اقتصادات العالم، الجمعة، عن خريطة طريق لتحقيق هدفها ببلوغ الحياد الكربوني بحلول 2050.

انخفضت أسعار الذهب في مصر الجمعة 25 ديسمبر 2020، رغم صعود أسعار المعدن النفيس عالميا بدعم نزول الدولار وآمال التحفيز.

ارتفع احتياطي روسيا من المعدن النفيس الذهب والعملات الأجنبية، نحو 6.5 مليار دولار في أسبوع ليقترب من مستوى 600 مليار دولار.

تعيش بريطانيا فترة ترقب بعد التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست، حيث تتأهب المملكة المتحدة لمواجهة تحديات اقتصادية جديدة.

وقعت إثيوبيا والبنك الدولي اتفاقية منحة بقيمة 500 مليون دولار، الجمعة، لدعم قدرات رائدات الأعمال والمشاريع الصغيرة.

يعتزم العراق وقف استيراد الوقود والمشتقات النفطية من الخارج مع بداية العام المقبل على أن يقوم بسد العجز من الإنتاج المحلي.

ارتفعت واردات الصين من النفط الأمريكي 13 ضعفا خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أساس سنوي.

تسببت احتجاجات صغار المزارعين في الهند منذ أواخر نوفمبر/ تشرين أول الماضي، في دفع الهند لصرف دعم مالي بقيمة 2.5 مليار دولار.

استبعدت الصين التوصل إلى توافق قبل نهاية العام الجاري، بشأن الحماية المتبادلة للاستثمارات مع الاتحاد الأوروبي.

